Am frühen Mittwochmorgen (15. September 2021) wollte eine Streife der Polizeiinspektion Bamberg-Stadt in der Pödeldorfer Straße eine Verkehrskontrolle durchführen. Allerdings flüchtete der Fahrer des entsprechenden Autos einfach auf die Autobahn in Richtung Nürnberg. Letztendlich blieb er aber bei Bamberg Süd stehen.

Hier konnten die Beamten schnell den Grund finden, warum der Fahrer flüchten wollte: Der junge Mann hinterm Steuer war gerade mal 15 Jahre alt und aufgrund dessen nicht im Besitz eines Führerscheins. Außerdem hatte er auf der Ladefläche seines Kastenwagens noch ein Quad stehen, bei dem der Eigentümer noch nicht ganz klar ist. Die beiden Fahrzeuge wurden sichergestellt. Der junge Mann wurde von seinen Eltern auf der Polizeidienststelle abgeholt.