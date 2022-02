Das Impfzentrum Bamberg betreibt neben dem Hauptstandort in Hallstadt auch Außenstellen in der Konzert- und Kongresshalle sowie in Hirschaid. Ab Montag, 14.02.2022, gelten an diesen beiden Standorten neue Öffnungszeiten, teilen Stadt und Landkreis Bamberg mit.

Es fielen jeweils die am schwächsten besuchten Wochentage weg – in der Konzert- und Kongresshalle der Montag und in Hirschaid der Dienstag. Damit blieben folgende Öffnungszeiten bestehen:

Konzert- und Kongresshalle, Mußstraße 1, 96047 Bamberg mittwochs, freitags und samstags von 9 Uhr bis 15 Uhr; ohne Voranmeldung



RegnitzArena Hirschaid, Georg-Kügel-Ring 3, 96114 Hirschaid donnerstags von 13 Uhr bis 18 Uhr; ohne Voranmeldung



Um einen zügigen Ablauf vor Ort zu ermöglichen, sei vorab eine Registrierung im Netz notwendig. Dort seien auch weiterführende Informationen zur Corona-Schutzimpfung zu finden.