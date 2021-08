Am Montag (09. August 2021) sind zwei Männer gegen 16.00 Uhr in Bamberg in der Ludwigstraße in Streit geraten. Im Wartebereich einer Bushaltestelle am Bahnhof in der Nähe eines Supermarktes soll ein Mann von einem Busfahrer mit Fäusten ins Gesicht geschlagen worden sein, wie die Polizeiinspektion Bamberg-Stadt in einer Pressemitteilung am Mittwoch (11. August 2021) berichtet.

Der geschlagene Mann wurde dadurch leicht verletzt. Nun sucht die Polizei nach Zeugen, die die Auseinandersetzung beobachten konnten. Hinweise können unter der Telefonnummer 0951/9129-210 gemeldet werden.