Ein Verkehrsunfall mit einem 22-jährigen Radfahrer hat sich am Dienstagabend (10. August 2021) in Bamberg ereignet. Wie die Polizeiinspektion Bamberg-Stadt am Mittwoch (11. August 2021) in einer Pressemitteilung berichtet, fuhr gegen 23.45 Uhr der 22-Jähriger mit seinem Rad ungebremst in die Kreuzung Theresienstraße / Nürnberger Straße ein.

Dort landete er prompt auf der Motorhaube eines vorbeifahrenden Autos. Der Radfahrer wollte die Unfallstelle verlassen, allerdings war ihm das nicht möglich, da seine Kette herausgesprungen war. Beim Eintreffen der gerufenen Polizei hatte der 22-Jährige "erhebliche Stimmungsschwankungen", wie die Polizei schreibt, und war leicht erregbar.

22-Jähriger hat "Stimmungsschwankungen" - und quetscht Arm eines Polizisten

Absichtlich "schaffte" er den angebotenen Alkoholtest nicht, weshalb er ins Krankenhaus zur Blutentnahme gefahren wurde. Dort leistete er Widerstand und schlug gegen mehrere Polizeibeamte. Außerdem quetschte er einen Arm eines Polizisten, der dadurch leicht verletzt wurde.

Der Sachschaden wird von der Polizei auf etwa 1600 Euro beziffert.