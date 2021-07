In einem Nachbarschafts-Plausch zwischen Diana Linz, Lichtspiel-Kino, und Sandra Trunk, IG Aktive Mitte, wurde überlegt, wie man – trotz der Pandemie – ein Event in und für das Gärtnerviertel in Bamberg veranstalten könnte. Auf der einen Seite wollte die Aktive Mitte dem „Kino im Kiez“ in dieser Zeit pragmatisch helfen.

Auf der anderen Seite kann die KulturGärtnerei für Anwohner*innen und Kulturinteressierte eine weitere Veranstaltung für alle bieten. So wurde die Idee des Sommerkinos unter freiem Sternenhimmel im Gärtnerviertel geboren: nachbarschaftsfreundlich über Kopfhörer, mitten im Wohngebiet. Silent-Kino – etwas, was es in Bamberg vorher so noch nicht gab. Das teilt das Straßenmanagement Aktive Mitte mit.

Viele Nachbar*innen halfen tatkräftig mit und hatten auf Wunsch bei den Vorstellungen die Logenplätze, direkt vom Balkon aus. Eigentlich sollte es ein einjähriges Kulturexperiment bleiben. "Weil es so schön war und Besucher*innen, Nachbar*innen und Helfer*innen richtig Spaß gemacht hat, war in diesem Jahr schnell klar: das machen wir wieder!"

Das 2. Silent-Open-Air-Kino an der Kulturgärtnerei – veranstaltet vom Lichtspiel und der Aktiven Mitte, startet ab 16. Juli, ursprünglich geplant je Donnerstag, Freitag Samstag, an zwei Wochenenden. Der Sonntag, der jeweils als Ausweichtag gedacht ist, wird gleich schon am ersten Wochenende zum Einsatz kommen – wegen der 90-prozentigen Regenwahrscheinlichkeit am Donnerstag.

Einlass ist um 20.30 Uhr, übers rote Eingangstor Färbergasse 28. Beginn der Filme bei Dämmerung, ohne Pause. Die IG Aktive Mitte bietet Getränke und Snacks an. Der Eingangsbereich bietet mit Fotoausstellungen, von Klaus Hümmer am ersten Wochenende und Jürgen Schabel in der zweiten Woche, zusätzlichen Kunstgenuss. "Das Lichtspiel-Kino und die IG Aktive Mitte freuen sich sehr auf euch!"