Bamberg: Wie wird auf den Unteren Mühlen Wasserkraft genutzt? Jubiläumsführung klärt auf

Wie die Stadt Bamberg erklärt, verbinden sich auf den Unteren Mühlen Wasserkraft und Welterbe in einmaliger Weise: Tief unter den Räumen des Welterbe-Besuchszentrums dreht sich seit 2018 eine 15 Tonnen schwere Kaplan-Turbine und versorgt rund 300 Bamberger Haushalte mit regenerativer Energie. Doch die erste Nutzung von Wasserkraft auf den Unteren Mühlen reicht viel weiter zurück: Bereits zur Zeit der Bistumsgründung unter Kaiser Heinrich II. gab es Mühlen in diesem Bereich. In Kooperation mit der VHS Bamberg-Stadt widmet sich das Zentrum Welterbe Bamberg nun zum ersten Mal mit einer Sonderführung dem Thema Wasserkraft und Welterbe auf den Unteren Mühlen. Anlass dieser Führung ist das Jubiläum "30 Jahre Welterbe Bamberg" und das 4-jährige Bestehen des Welterbe-Besuchszentrums.

„Welterbe und regenerative Energiegewinnung werden oft als unvereinbare Gegensätze wahrgenommen“, sagt Diana Büttner, kommissarische Leiterin des Zentrums Welterbe Bamberg. „Mit der Führung wollen wir zeigen, dass beides sehr gut und sogar in Fortführung historischer Kontinuität funktioniert.“

Die Kombiführung findet am Samstag, 29. April 2023, dem 4-jährigen Geburtstag des Welterbe-Besuchszentrums um 10:00 Uhr statt. Interessierte an historischen Mühlkonstruktionen und der Technologie hinter der modernen Turbine kommen im ersten Teil der Führung auf ihre Kosten, wenn Hans Götter, der technische Betreuer des Wasserkraftwerks Sterzermühle, die ökologische Stromgewinnung vorstellt. Neben dem Zufluss zur Turbine werden die Steuerungs- und Hydraulikanlagen erklärt und einmalige Einblicke in das benachbarte Mühlrad geboten.

Der zweite Führungsteil beschäftigt sich mit dem Welterbe-Besuchszentrum, das seit 2019 als beliebter Anlaufpunkt für Gäste und die Bamberger Bevölkerung über die Altstadt von Bamberg informiert. Diana Büttner führt durch die Welterbe-Ausstellung und vermittelt Wissenswertes zu deren Konzeption und Entstehung, zum Welterbe Bamberg allgemein und zum Unteren Mühlenviertel im Speziellen. Welche Schwierigkeiten beim Bau der Turbine zu meistern waren und was es mit dem sogenannten „Bombenpfahl“ auf sich hat, können Wissbegierige hier unter anderem erfahren.

Die Führung ist eingeschränkt barrierefrei; der Technikraum ist nicht Rollstuhl geeignet. Tickets können für 9 Euro telefonisch unter oder online über das Buchungsportal der VHS erworben werden: https://www.vhs-bamberg.de/programm/vhs-plus.html?action%5B110%5D=course&courseId=502-C-8069236&rowIndex=0.