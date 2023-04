Bamberg: Wie kann ich Gelder aus dem Innenstadtfonds beantragen? Online-Fragerunde findet statt

Bis zum 1. Mai können Maßnahmen für den Innenstadtfonds beantragt werden, berichtet die Stadt Bamberg in einer Pressemitteilung. Am 18. April findet eine Online-Fragestunde zur Antragstellung im Rahmen des Projektes „Mitte.Bamberg.2025“ statt.



„Innenstadtentwicklung ist eine Gemeinschaftsaufgabe. Uns ist es wichtig, alle Akteurinnen und Akteure von Anfang an mit ins Boot zu nehmen“, betont Bambergs Wirtschaftsreferent Dr. Stefan Goller. Deshalb stehen im so genannten Innenstadtfonds im Rahmen des Projektes „Mitte.Bamberg.2025“ insgesamt 150.000 Euro für 2023 und 2024 zur Verfügung, um Ideen von Bürgerinnen und Bürgern zur Aufwertung der Bamberger Innenstadt finanziell zu unterstützen. Davon finanziert die Sparkasse Bamberg 22.500 Euro.



Der Fonds bietet der Stadtgesellschaft die Möglichkeit, sich aktiv mit konkreten Maßnahmen einzubringen. Für jede Maßnahme stehen maximal 10.000 Euro zur Verfügung. Beispiele sind: Leerstände für Pop-Up-Konzepte nutzen oder die Stärkung von kleinen individuellen Veranstaltungen und Märkten in der Innenstadt.



Die Maßnahmen des Innenstadtfonds müssen auf mindestens ein Ziel von Bamberg.Mitte.2025 einzahlen: Das heißt, sie sollen eine vielfältige und qualitative Frequenz erreichen, Besucher:innen für die Innenstadt anlocken, den Einzelhandel als Attraktivitätsfaktor sichern, konsumfreie und erlebnisorientierte Räume schaffen, ein lebendiges Stadtbild kommunizieren oder die Identifikation mit der Innenstadt stärken. Baulich-investive Maßnahmen können dabei nicht finanziert werden.



Die Antragsfrist für den Innenstadtfonds 2023 läuft noch bis zum 1. Mai 2023. Im April und Mai werden die Maßnahmen geprüft. Welche Maßnahmen umgesetzt werden sollen, entscheidet im Mai ein lokales Gremium. Dieses besteht aus verschiedenen Akteur:innen der Innenstadt und Vertreter:innen des Stadtrates Bamberg. Die Maßnahmen selbst müssen dann bis zum Ende des Jahres 2023 umgesetzt sein.

Online-Fragestunde zum Innenstadtfonds am 18. April 2023

Alle Informationen zum Innenstadtfonds sowie das Online-Antragsformular sind auf der neuen Website www.mitte-bamberg-2025.de unter dem Punkt „Projekte“ zu finden.



Zusätzlich bietet die Wirtschaftsförderung in Kooperation mit einigen Akteur:innen der BA.CityWerkstatt, die sich für Mitte.Bamberg.2025 engagieren, am 18. April 2023 zwischen 15 und 16 Uhr eine Online-Fragerunde an. Darin wird allen Interessierten, die gerne für eine Maßnahme Gelder aus dem Innenstadtfonds beantragen möchten, Hilfestellung z.B. zum Ausfüllen des Online-Antrages oder zur Maßnahmenausgestaltung gegeben.



Interessierte melden sich dafür bitte telefonisch unter 0951 / 87-1313 oder per Mail an wifoe@stadt.bamberg.de bis zum 17. April 2023 an. Selbstverständlich gibt die Wirtschaftsförderung unter dem genannten Kontakt auch unabhängig von der Fragestunde gerne Informationen an Interessierte.

Förderprogramm zum Projekt „Mitte.Bamberg.2025“

Das Bundesministerium für Bau und Inneres hat das Förderprogramm „Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren – kurz ZIZ “im August 2021 ausgegeben. Die Wirtschaftsförderung hat sich dafür beworben und konnte eine Förderung 474.600 € erreichen. Diese Mittel werden durch die Stadt Bamberg sowie ein Sponsoring der Sparkasse Bamberg für den Innenstadtfonds mit 22.500 € aufgestockt. Somit stehen bis zum Projektende am 30.8.2025 insgesamt 602.500 € zur Verfügung.