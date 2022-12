In Bamberg ist am Freitag (16. Dezember 2022) ein Rettungshubschrauber am Bambados gelandet. Der Einsatz hatte allerdings nichts mit dem Schwimmbad und seinen Badegästen zu tun, wie ein Sprecher derIntegrierten Leitstelle (ILG) Bamberg-Forchheim inFranken.de erklärt. Vielmehr nutze der Helikopter das Areal im Stadtosten gegen 12 Uhr lediglich als Landeplatz. Die Einsatzkräfte wurden demnach für einen Rettungseinsatz in der Nachbarschaft gebraucht.

"Wir fahren heute Einsätze ohne Ende", sagte der ILG-Sprecher am Freitagmittag im Gespräch mit unserer Redaktion. Weil in Bamberg kein Notarzt mehr verfügbar gewesen sei, sei kurzerhand ein Rettungshubschrauber aus Bayreuth zur Unterstützung angefordert worden. "Es kommt gerade alles zusammen", schilderte der Mitarbeiter der Integrierten Leitstelle die gegenwärtig starke Auslastung.

"Viele Feuerwehreinsätze und Unfälle": Bamberger Rettungskräfte extrem ausgelastet

"Wir haben viele Feuerwehreinsätze und Unfälle. Natürlich spielt dabei auch das Wetter eine Rolle." Hinzu kämen jedoch auch Krankentransporte aufgrund von Erkrankungen mit Influenza, Corona oder RS-Virus sowie infolge von erlittenen Schlaganfällen.

Im Falle des aus Bayreuth angeflogenen Helikopters sei es um eine bewusstlose Frau gegangen, so der ILG-Sprecher. Weil in Bamberg in dem Moment alle Kräfte anderweitig zu tun hatten, sei die Patientin von den Bayreuther Kollegen ins Klinikum Bamberg gebracht worden.

"Das ist aber nichts Besonderes", betont der Sprecher. "Das ist tägliche Praxis." Bamberg selbst verfügt demnach über keinen eignen Rettungshubschrauber. Die Helikopter kommen in der Regel aus Nürnberg oder Bayreuth herbeigeflogen.

