Am Dienstagvormittag (8. August 2023) rief eine verzweifelte Mutter in Gaustadt die Feuerwehr. Wie aus einem Bericht der Feuerwehr Bamberg hervorgeht, wurden die Einsatzkräfte zu einer Türöffnung in die Fischerstraße gerufen. Ein Kleinkind sei demnach in seinem Kinderzimmer eingesperrt gewesen und musste befreit werden. Erst kürzlich befreite die Feuerwehr in Aschaffenburg acht Gänseküken aus einem Regenrohr.

Türklinke hatte sich gelöst: Bamberger Feuerwehr muss anrücken

Wie die Feuerwehr mitteilt, habe sich an der Zimmertüre zu einem Kinderzimmer die Türklinke gelöst, weswegen die Mutter die Türe von außen nicht mehr öffnen konnte. Da sich das Kleinkind aber im Kinderzimmer befand, habe sie sich dazu entschlossen, den Notruf zu wählen.

"Die Ständige Wache rückte an und konnte der hilflosen Mutter schnell wieder die Kinderzimmertür öffnen", heißt es vonseiten der Einsatzkräfte. Das Kleinkind habe man demnach wohlbehalten im Zimmer aufgefunden, sodass die Feuerwehr nach kurzer Zeit wieder abrücken konnte.

Die Einsatzkräfte haben trotzdem noch einen wichtigen Hinweis für das Verhalten in solchen Situationen. "Grundsätzlich sind Türöffnungen am Tag und in der Nacht Einsätze für Schlüsseldienste", teilt die Feuerwehr Bamberg mit. "Lediglich wenn von Notfällen auszugehen ist, ist der Notruf zu wählen", heißt es weiter. Bei Kleinkindern sei es demnach aber "aufgrund des Alters nicht auszuschließen, dass diesen etwas zustößt oder sie sich zwischenzeitlich verletzen". Weitere Nachrichten aus Bamberg findet ihr hier.