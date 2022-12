Bamberg : Ärger über Verschmutzungen am ZOB

In den sozialen Medien wiesen Nutzer*innen kürzlich auf mangelnde Sauberkeit am Bamberger ZOB hin und kritisierten die Stadt Bamberg scharf für die wohl schon länger ausgebliebene Reinigung eines Platzes. Auf Anfrage verweist die Stadt darauf, dass nicht man selbst, sondern die Stadtwerke Bamberg "für das ZOB-Areal zuständig" seien. Jan Giersberg, Pressesprecher der Stadtwerke Bamberg, äußert sich gegenüber inFranken.de nun zur aktuellen Situation.

"Immer wieder eine Freude, hier auf einen Bus zu warten", schrieb ein Facebook-Nutzer voller Ironie unter sein Foto von Verschmutzungen rund um einen Mülleimer am Bamberger ZOB. Andere Nutzer reagierten prompt und machten die fehlende Reinigungs-Bereitschaft seitens der Stadt für die mangelnde Sauberkeit verantwortlich. "So schauts am ZOB schon seit 30 Jahren aus", schrieb beispielsweise ein Nutzer. "Scheinbar ist es der Stadt zu viel abverlangt, mal mit einem Hochdruckreiniger drüber zu gehen", heißt es weiter.

Auf Nachfrage von inFranken.de äußert sich die Stadt Bamberg jetzt zum Sauberkeits-Problem am ZOB. Dort verweist man auf die Stadtwerke Bamberg, da diese für die Sauberkeit des ZOB-Areals zuständig seien. Jan Giersberg, Pressesprecher der Stadtwerke Bamberg, bestätigt das auf Anfrage aber nur teilweise. "Beim ZOB handelt es sich um öffentlichen Grund, dessen Reinigung grundsätzlich in das Aufgabengebiet der Stadt Bamberg und damit des BSB (Bamberger Service Betriebe, Anm. d. Red.) fällt", erklärt er gegenüber inFranken.de.

"Einige Bereiche des ZOB, insbesondere rund um das Gebäude", so Giersberg, fielen aber tatsächlich in den Zuständigkeitsbereich der Stadtwerke. So auch der betroffene Bereich. Doch nun ist Besserung in Sicht: "Laut Auskunft des Leiters unserer Verkehrssparte ist unser Dienstleister bereits beauftragt, hier eine Reinigung vorzunehmen. Die Reinigung wird Anfang des Jahres durchgeführt", heißt es vonseiten der Stadtwerke Bamberg.