Bamberg vor 30 Minuten

Straßensanierung

Wegen Straßenschäden: Verkehrsbeeinträchtigung in der Bamberger Luitpoldstraße

Ab Montag, 30. Mai, sanieren die Bamberger Service Betriebe in mehreren Abschnitten die Straßenschäden in der Luitpoldstraße. Dadurch wird der Verkehr beeinträchtigt, da dieser an der Baustelleinrichtung vorbeigeführt werden muss.