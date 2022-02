Abmontierter CBD-Automat in Bamberg wieder aufgestellt

wieder aufgestellt Auch Gerät in Strullendorf geht erneut in Betrieb

Staatsanwaltschaft hatte zuvor Beschlagnahmung angeordnet

hatte zuvor angeordnet Nach Verfahrenseinstellung: Betreiber plant mehrere neue fränkische Standorte

Die beiden im Landkreis Bamberg abmontierten CBD-Automaten sind wieder in Betrieb. "Der Automat im Bamberger Elsterweg wurde am Mittwoch wieder aufgestellt", berichtet Anika Streit von der Betreiberfirma WVS GmbH inFranken.de. Der Automat in Strullendorf folgte demnach am Donnerstag. Beide Geräte waren im September 2021 auf Anordnung der Staatsanwaltschaft beschlagnahmt worden. Grund war ein Anfangsverdacht des Handels mit Betäubungsmitteln. Nach zwei THC-Gutachten wurden das Verfahren inzwischen indes eingestellt. Der Betreiber plant nun gleich mehrere neue fränkische Standorte für seine Hanf-Produkte aus dem Automaten.

Nach zweitem THC-Gutachten: Ermittlung wegen CBD-Automaten eingestellt

CBD steht abgekürzt für Cannabidiol. Die Substanz wird aus Hanf gewonnen, gilt im Gegensatz zum psychoaktiven Tetrahydrocannabinol (THC) aber nicht als berauschend. Der Substanz CBD werden viele positive Eigenschaften zugesprochen - einem Bericht der "Apotheken-Umschau" zufolge sind davon allerdings bislang nur wenige wissenschaftlich belegt. Die Rechtslage in Bezug auf CBD-Produkte ist indes kompliziert. Im vorliegenden Fall im Raum Bamberg wurde der Wirkstoffgehalt der Substanzen deshalb eingängig geprüft.

inFranken.de hat sich bei der Staatsanwaltschaft Bamberg zum aktuellen Ermittlungsstand im Fall der CBD-Automaten erkundigt. In einem ersten Gutachten sei zunächst festgestellt worden, dass Teilbestände der Ware kein THC aufwiesen, teilte die Staatsanwaltschaft Ende Januar inFranken.de mit. In anderen Teilbeständen sei dagegen ein THC-Gehalt enthalten gewesen. Aus diesem Grund sei eine weitere Begutachtung in Auftrag gegeben worden. Das ergänzende Gutachten liege der Staatsanwaltschaft inzwischen vor.

Das Ergebnis: "Im Rahmen der sachverständigen Begutachtung wurde THC im 'Spurenbereich' festgestellt", berichtet Staatsanwalt Alexander Baum am Freitag (18. Februar 2022) inFranken.de. "Bei einer möglichen Wiederaufstellung der Automaten muss die Einhaltung der gesetzlichen Regelungen eingehalten werden." Insbesondere sei zu beachten, dass auch bei Produkten, bei denen der THC-Gehalt unter 0,2 Prozent liege, die Verwendung zu Rauschzwecken ausgeschlossen sein müsse. "Das Ermittlungsverfahren wegen der CBD-Automaten wurde zwischenzeitlich eingestellt", konstatiert Baum.

Fränkische Firma will zehn neue CBD-Automaten aufstellen - "seit längerer Zeit in Planung"

Nach der Verfahrenseinstellung kündigt die WVS GmbH mit Sitz im unterfränkischen Gerolzhofen (Landkreis Schweinfurt) nun gleich zehn neue CBD-Automaten für Franken an. "Das ist schon seit längerer Zeit in Planung", erklärt WVS-Mitarbeiterin Anika Streit inFranken.de. Infolge der Ermittlung durch die Staatsanwaltschaft lag das Vorhaben gleichwohl zuletzt monatelang auf Eis. "Nun freuen wir uns aber, dass wir das angehen können."

Nach der erneuten Inbetriebnahme der Geräte in Bamberg und Strullendorf sollen schon in der kommenden Woche fünf weitere CBD-Automaten in der Region installiert werden - drei in Forchheim, einer in Hallstadt sowie ein weiterer in Bamberg.

Doch damit nicht genug. "Je nachdem, wie wir es zeitlich schaffen, folgen in Kürze fünf weitere Automaten", kündigt Streit an. Vorgesehen ist demnach die Inbetriebnahme von zwei Geräten in Haßfurt sowie je einem in den Gemeinden Königsfeld, Scheßlitz (beide Landkreis Bamberg) und Maroldsweisach (Landkreis Haßberge). Auch für die Standorte Bayreuth und Stadtsteinach (Landkreis Kulmbach) existieren der WVS-Mitarbeiterin zufolge bereits entsprechende Verträge.