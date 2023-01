Bamberg vor 43 Minuten

Diebstahl

Unbekannter lässt sich in Restaurant einsperren - um "in aller Ruhe" zu stehlen

In Bamberg hat sich ein bislang Unbekannter in einem Restaurant einsperren lassen. Laut Polizei besteht der Verdacht, dass er dies getan hat, um "in aller Ruhe" zu stehlen.