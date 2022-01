In den kommenden Tagen erhalten rund 1.100 Unternehmen im Landkreis Bamberg einen Fragebogen von der Wirtschaftsförderung des Landkreises Bamberg. Wie in den Jahren 2002, 2007, 2012 und 2017 wolle die Wirtschaftsförderung ermitteln, wie sich die Wirtschaftsstruktur aktuell darstellt, wie die Betriebe ihren Standort bewerten und welche Anforderungen seitens der Betriebe an den Wirtschaftsstandort sowie an die Wirtschaftsförderung bestehen, so das Landratsamt Bamberg.

Außerdem rückten die Themen Corona und die "zunehmend schwieriger werdende Gewinnung von Fach- und Nachwuchskräften" in den Fokus. Mit den Befragungsergebnissen sollen bedarfsorientierte Maßnahmen, zugunsten der heimischen Betriebe, abgeleitet werden, heißt es.

Um einen repräsentativen Überblick über den Wirtschaftsstandort zu erhalten, sei eine hohe Beteiligung der angeschriebenen Unternehmen entscheidend. Bei der letzten Befragung hatten 30 % der involvierten Unternehmen geantwortet. Eine mindestens genauso starke Rücklaufquote erhoffen sich die Initiatoren auch für dieses Jahr.

"Die Wirtschaftsförderung bittet deshalb um Unterstützung und bedankt sich bereits heute bei allen teilnehmenden Betrieben. Die Ergebnisse der Unternehmensbefragung werden am 17. Mai 2022 um 15:00 Uhr im Kulturboden in Hallstadt im Rahmen des diesjährigen Wirtschaftsgipfels präsentiert. Die an der Befragung teilnehmenden Betriebe werden hierzu eingeladen."

Unternehmen, die keinen Fragebogen erhalten, sich aber beteiligen möchten, werden gebeten, sich an die Wirtschaftsförderung im Landratsamt zu wenden: