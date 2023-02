Bamberg vor 42 Minuten

Feuerwehreinsatz

Traktor brennt: Flammen könnten auf Gebäude übergreifen - "große Rauchwolke" über Bamberg

Aktuell laufen Löscharbeiten in Bamberg: Am späten Freitagnachmittag ist laut den ersten Angaben der Polizei ein landwirtschaftliches Fahrzeug in Brand geraten.