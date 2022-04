Bamberg vor 1 Stunde

Gartenfreunde

Zum neunten Mal: Bamberger Gärtner laden zum "Tag der offenen Gärtnereien" ein

Nach zwei Jahren Corona-Pause findet in diesem Jahr der "Tag der Gärtnereien" in Bamberg statt. Am Sonntag (24. April 2022) kann man sich "spannende Einblicke" in die tägliche Arbeit von Gärtnereien verschaffen.