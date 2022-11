Nach der Überreichung einer Urkunde in der vergangenen Sitzung des Seniorenbeirats der Stadt Bamberg folgte eine offizielle Verabschiedung von Wolfgang Budde im Rathaus Maxplatz am Freitag, 25. November: Wie die Stadt Bamberg berichtet, dankten Oberbürgermeister Andreas Starke und Bürgermeister Jonas Glüsenkamp dem 69-Jährigen für sein großes Engagement in der Kommunalpolitik und speziell für die Belange der Seniorinnen und Senioren. „Sie haben im Bereich Seniorenarbeit einen großen Fußabdruck hinterlassen“, lobte der OB.

Budde, gelernter Sozialarbeiter und ab 1982 Dozent im Fachbereich Soziale Arbeit der Otto-Friedrich-Universität Bamberg, war von 1996 bis 2008 für die Grün-Alternative Liste Bamberg im Stadtrat vertreten.

Als Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft der älteren Bürger Bambergs (ARGE) und stellvertretender Vorsitzender des Seniorenbeirats setzte er sich unter anderem für Themen wie Pflege, Barrierefreiheit, seniorenpolitisches Gesamtkonzept und Quartiersarbeit ein.

Bei der Verabschiedung im Rathaus war schnell klar, dass sich Budde nicht aufs Altenteil verlegt. „Ich stelle mein ehrenamtliches Engagement nicht ein“, kündigte er an. Einbringen möchte er sich weiterhin in den Bereichen kommunale Sozialpolitik und kommunale Klimapolitik.