Bamberg vor 1 Stunde

Sprechzeiten der Stadtwerke

Stadtwerke-Mitarbeiter*innen auch über die Weihnachtsferien da - außer Heiligabend und Silvester

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtwerke Bamberg sind auch in den Weihnachtsferien erreichbar: Das Rathaus am ZOB hat nur an Heiligabend und Silvester geschlossen.