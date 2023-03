Wie die Stadt Bamberg erklärt, ist gerade für Kinder und Jugendliche Umweltschutz ein wichtiges Thema. Sie interessieren sich bereits von klein auf für die Umwelt, die sie umgibt, und sind besonders darauf angewiesen, in einer zukunftsfähigen Welt zu leben. Damit junge Menschen lernen, sorgsam mit unserer Erde umzugehen und die Wichtigkeit von Umweltschutz und Nachhaltigkeit zu verstehen, hat die Stadtbücherei Dank eines Sonderetats des Büros für Nachhaltigkeit ihren Buchbestand zu diesem Thema ausgeweitet. So gibt es 84 neue Kindersachbücher sowie Kinder- und Bilderbücher. Neu in den Regalen sind auch 42 Sachbücher, die Informationen zum Klimawandel im Allgemeinen sowie zu nachhaltigem Verhalten in den Bereichen Hausbau, Nahrung, Garten oder auch Einkauf bieten.

„Die Bücher wurden sehr sorgsam ausgewählt. Es gibt gerade für Kinder inspirierende Mitmachbücher, aber auch außergewöhnliche Bilderbücher und spannende Umweltgeschichten zu entdecken. Sie machen es den Kids leicht, bei Themen rund um den Umweltschutz mitzureden und regen dazu an, sich umweltbewusster zu verhalten“, betont Bambergs Bürgermeister und Klimareferent Jonas Glüsenkamp.

Mit den Neuanschaffungen umfasst der Sachbuchbestand der Stadtbücherei zu Umweltthemen nun mehr als 380 Titel. Im Kinderbuchbereich finden sich vom Bilderbuch, über das Kindersachbuch bis hin zum Jugendroman über 350 Titel bei denen Klima- und Umweltschutz sowie Umwelterziehung ein Thema sind.

Eine weitere gute Nachricht: In den Genuss der Bücher kommen nicht nur Büchereinutzer*innen. Die Stadtbücherei bedient nämlich auch 24 Kitas und 34 Schulen, die Medienboxen zu Umweltthemen bestellen können oder mit ihren Klassen und Gruppen bei einem Besuch in der Stadtbücherei Bücher zum Thema ausleihen können. „Mit dem erweiterten Angebot leisten wir einen großen Beitrag zur Umwelterziehung in den Schulen und Kitas – und genau das ist heute besonders wichtig“, freut sich die Leiterin der Stadtbücherei, Christiane Weiß, und verweist darauf, dass nahezu die Hälfte der neuen Bücher mehrfach bestellt wurden, um auch die Zweigstellen St. Heinrich, St. Kunigund und Maria Hilf mit Bildungsmaterial zu versorgen.

Über Auswahllisten und Links im Online-Katalog der Stadtbücherei sind alle aktuellen Bücher (ab Anschaffungsjahr 2019) zum Thema Klimaschutz und Nachhaltigkeit recherchierbar. Eine Auswahlliste liegt in der Stadtbücherei sowie in den Zweigstellen zur Mitnahme aus. Die Bücher werden auf dem Buchrücken mit einem Logo, der blauen Weltkugel, versehen, damit sie in den Regalen ins Auge fallen.

Informationen zu den Büchern finden Interessierte hier: http://bit.ly/klima_2023

Weitere Informationen auch unter: https://stadtbuecherei-bamberg.de