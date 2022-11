Wie die Stadt Bamberg in einer Pressemitteilung bekannt gibt, kommt es am Donnerstag (17. November 2022) im Stadtteil Wunderburg zu "erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen."

Grund dafür sei eine angemeldete Veranstaltung zwischen 8 Uhr und 13 Uhr im Bereich um die Kirche Maria Hilf. Gegenüber inFranken.de empfiehlt ein Sprecher der Stadt, die Wunderburg in diesem Zeitraum möglichst zu umfahren.

Pressesprecher warnt: "am besten die ganze Wunderburg umfahren"

Autofahrer sollen den Stadtteil in dieser Zeit am besten meiden: "Auch wenn die endgültigen Ausmaße der Verkehrsbehinderungen noch nicht abzusehen sind, sollte man zumindest die Kirche, am besten sogar die ganze Wunderburg umfahren."

Auch beim Busverkehr sorgen die Verkehrsbeeinträchtigungen laut Mitteilung für eine Planänderung: "Da die Haltestelle 'Bamberg Wunderburg' der Stadtbuslinie 905 in dieser Zeit nicht angefahren werden kann, wird eine Ersatzhaltestelle am Kunigundendamm gegenüber der Einmündung Bughofer Straße eingerichtet", heißt es.

