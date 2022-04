Das städtische Klima- und Umweltamt bezuschusst den Kauf von Lastenfahrrädern und Radanhängern. Vom 1. April bis 30. Juni 2022 können Familien und Alleinerziehende mit mindestens einem Kind sowie maximal einem Kraftfahrzeug im Haushalt einen Antrag stellen.

Wichtig: Der Hauptwohnsitz müsse in der Stadt Bamberg liegen, heißt es in einer Mitteilung der Stadt. Zudem müsse der Antrag vor der Bestellung bzw. Kauf gestellt werden. Nachträglich könne der Zuschuss nicht gewährt werden. Die Stadt übernehme 25 Prozent der Nettoanschaffungskosten bis zu einem Höchstbetrag von 1.000 Euro bei Lastenfahrrädern. Bei muskulär betriebenen Lastenrädern betrage der Zuschuss maximal 500 Euro. Fahrradanhänger könnten mit bis zu 250 Euro bezuschusst werden.

„Die enorm gestiegenen Spritkosten sind neben dem Klimawandel ein weiterer Grund, insbesondere bei Kurzstrecken auf das Auto zu verzichten“, wird Klima- und Mobilitätsreferent Jonas Glüsenkamp (Grüne) zitiert. „Gerade beim Transport von Kindern oder Einkäufen sind Fahrradanhänger bzw. Lastenfahrrad eine gute Alternative. Mit unserer finanziellen Förderung wollen wir Familien mit Kindern und Alleinerziehenden den Kaufentscheid erleichtern.“

Der Förderantrag, die genauen Förderrichtlinien sowie weitere Infos findet ihr auf der städtischen Homepage unter www.stadt.bamberg.de/lastenradfoerderung.

Die Anträge seien per Post an die Stadt Bamberg, Klima- und Umweltamt, Michelsberg 10, 96049 Bamberg, zu richten. Sie könnten dort oder im Rathaus am ZOB auch persönlich abgegeben werden.

Sämtliche Anträge, die den Vorgaben entsprechen, und fristgerecht bis spätestens am 30.06.2022 eingegangen sind, gelangen laut Stadt in einen Lostopf. Es werde so lange gelost, bis die zur Verfügung stehende Fördersumme ausgeschöpft sei.

Für Rückfragen stehe Frau Jutta Neuner vom Klima- und Umweltamt unter 0951/87-1724 von Montag bis Freitag in der Zeit von 8.00 bis 13.00 Uhr zur Verfügung.