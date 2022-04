Ab Donnerstag (21. April 2022) macht das "Bamberger Spielmobil" Halt an zahlreichen Spielplätzen in den Bamberger Stadtteilen. Jede Woche kommt das Spielmobil im Auftrag der Stadt Bamberg von Mittwoch bis Freitag in einem anderen Stadtviertel vorbei. Die erste Station des Jahres ist traditionell am 21. April 2022 auf dem Maxplatz. Wie die Stadt Bamberg mitteilt, sind in der ersten Wochen Einsätze unter anderem in der Gereuth, im Babenberger Viertel, in der NATO-Siedlung, auf der ERBA und im Hain geplant. Neu dabei in diesem Jahr sind das Schaeffler- und das Megalith-Gelände. Insgesamt werden knapp 60 Einsätze stattfinden.

Das Bamberger Spielmobil tourt durch die ganze Stadt

Es geht los mit dem Thema „Kreative Köpfe: Kinderkünstler in Aktion“, bei dem die Kinder sich von ihrer künstlerischen Seite zeigen und experimentelles Gestalten kennenlernen. Anschließend können sie unter dem Motto „Yes we can! - Kinder bestimmen“ kommunizieren, was sie denken, was sie falsch oder richtig finden und wie Bamberg ihrer Meinung nach aussehen sollte. Ab Mitte Mai entdecken sie als „Kleine Botaniker - Das große Wachsen!“ Pflanzen und Tiere, bauen ihnen ein Zuhause und tun ihnen etwas Gutes.

Wie jedes Jahr ist auch in den Sommerferien wieder die Hüttenstadt auf der Bamberger Jahnwiese für drei Wochen ab dem 01. August 2022 geplant. Auch die im vergangenen Jahr erfolgreich aufgebaute Kooperation mit der Stadtbau GmbH Bamberg wird weitergeführt: Von Juni bis Oktober sind zusätzlich insgesamt 12 Stationen in Wohngebieten der Stadtbau Bamberg geplant.

Darüber hinaus konnte das Spielmobil in Zusammenarbeit mit der Stadt Bamberg kurzfristig bereits mehrere Termine für Willkommens-Einsätze in den verschiedenen Unterkünften für die ukrainischen Kinder organisieren. Das Angebot wurde mit großer Begeisterung und Spielfreude angenommen. Weitere Informationen zu den Terminen und Einsatzorten werden regelmäßig unter www.spielmobil-bamberg.de bekannt gegeben.

Die nächsten Einsätze im Überblick:

Freitag 22. Apr. 15-18 Uhr Distelweg Kreative Köpfe: Kinderkünstler in Aktion

Mittwoch 27. Apr. 15-18 Uhr Sun-Zentrum

Donnerstag 28. Apr. 15-18 Uhr Eschenweg

Freitag 29. Apr. 15-18 Uhr ERBA

Mittwoch 04. Mai. 14-17 Uhr MS Gaustadt Yes we can!

Donnerstag 05. Mai. 16-19 Uhr Familientreff Löwenzahn Kinder bestimmen

Freitag 06. Mai. 15-18 Uhr Distelweg

Mittwoch 11. Mai. 15-18 Uhr Hain

Donnerstag 12. Mai. 15-18 Uhr Kunigundendamm

Freitag 13. Mai. 15-18 Uhr Troppauplatz