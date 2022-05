Bamberg vor 1 Stunde

Kultur

"Sommer der Straßenkunst" - Stadt fördert wieder regionale Künstler

Ab sofort kann in der Innenstadt Bambergs wieder Straßenkunst bewundert werden. Die Stadt und das Stadtmarketing fördern auch in diesem "Sommer der Straßenkunst" die regionalen Künstler*innen. An vielen Orten finden verschiedene Auftritte statt.