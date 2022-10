Wie die Stadt Bamberg berichtet, sei das Solarstrom-Potential der Dächer im städtischen Erba-Gebiet sowie der Mayerschen Gärtnerei groß. Alleine auf der Erba geht Anwohner Dieter Hofmann von rund 500 kWh aus. Immer mehr Menschen wollen dieses Potential nutzen, Klimaschutz betreiben und die Nebenkosten senken. Doch wie geht man vor, wenn bis zu zwanzig verschiedene Eigentümer in dem Haus wohnen? Welche Betriebsmodelle eignen sich? Und welche lokalen Anbieter können unterstützen?

Diese und weitere Fragen wollen die Anwohner Dieter Hofmann, Manfred Lypold, Rainer Mantel und Andreas Eichenseher bei einer großen öffentlichen Veranstaltung klären lassen und dadurch die Erba zur Solarinsel machen. Unterstützt und finanziert wird die Veranstaltung vom Projekt „Mitmachklima“ der Stadt Bamberg.

Neben einer erfahrenen Energieberaterin werden die Stadtwerke Bamberg und die neue Genossenschaft „fei Bürgerenergie“ vorstellen, wie sie Photovoltaik auf den lokalen Mehrparteienhäusern umsetzen könnten.

Los geht´s am 26. Oktober um 19.30 Uhr in den Räumlichkeiten „An der Weberei 1a, 1. Stock“. Interessierte Eigentümer sind ebenso eingeladen wie Mieter. Wer sich via mitmachklima@stadt.bamberg.de meldet, erhält anschließend Infomaterial per Mail.

