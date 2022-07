Bamberger "Sodabar" in der Oberen Sandstraße will Ende Juli wieder öffnen

Die Bamberger "Sodabar" hat eine erfreuliche Nachricht für ihre Fans und einstigen Stammgäste. Diese müssen bereits seit dem 24. November 2021 auf die Location in der Altstadt verzichten. Seit einigen Monaten tut sich aber im ehemaligen "Mulligan's Pub" in der Oberen Sandstraße 7 etwas. Die "Sodabar" zieht damit nur zwei Türen neben ihren alten Standort - und steht kurz vor der Wiedereröffnung.

Update vom 18. Juli 2022: Bamberger "Sodabar" will schon in wenigen Tagen wieder "Lieblingsdrinks" servieren

"Update! Einige von euch haben sicher schon unseren neuen Standort entdeckt. Ab Ende Juli dürfen wir euch wieder eure Lieblingsdrinks servieren. Martini (und vieles mehr) - bald in der Sandstraße 007. Gruß und Kuss, eure Soda Bar", schreibt das "Sodabar"-Team am Donnerstag (14. Juli 2022) auf seiner Facebook-Seite.

Die Reaktion der User lässt nicht lange auf sich warten. "Sehr, sehr geil!!!!", kommentiert ein Nutzer die Ankündigung merklich erfreut. "Bamberg wird endlich wieder vollständig", hält jemand anders fest. "Yeah! Freue mich sehr darauf", schreibt ein weiterer Fan der "Sodabar".

Nach Elektrik, Heizung und Sanitäranlagen sind jetzt auch Boden und Wände fertig, zeigt ein Blick in die Räumlichkeiten. Die Einrichtung fehlt indes noch. Wie Betreiber Peter Rosen inFranken.de am Samstag (16. Juli 2022) mitteilte, könne man den Erfolg von Bauarbeiten nicht mit vollkommener Sicherheit vorhersagen, doch Zuversicht für eine Öffnung ab Ende Juli sei da.

Bei der "Fête de la Musique" im Juni zeigte sich das "Sodabar"-Team erstmals nach der Schließung mit einem Stand wieder und war auch bei "Bamberg zaubert" am dritten Juliwochenende vertreten. Wie Peter Rosen inFranken.de im April erklärte, werde sich am Konzept kaum etwas ändern. Höchstens würden die Drinks etwas modernisiert.

Erstmeldung vom 5. April 2022: Bamberger "Sodabar" bald wieder da? Konzept wird Gästen bekannt vorkommen

Der "Mulligan's Pub" in der Oberen Sandstraße 7 steht schon einige Zeit leer. Rosen nimmt sich den Räumlichkeiten aber an, nachdem der Pachtvertrag der Sodabar zum 31. Dezember ausgelaufen war. Eigentlich sei die Eröffnung schon im Januar oder Februar geplant gewesen, erklärt er im Gespräch mit inFranken.de. Doch es gebe einige Verzögerungen bei den Bauarbeiten. Schäden im Gewölbe hätten sich gefunden. Der ehemalige Irish Pub werde komplett neu hergerichtet. "Bisher wurden Elektrik, Heizung und die Sanitäranlagen neu gemacht", so Rosen.

Der Gastronom ist vorsichtig mit Prognosen zum Eröffnungsdatum. "Ich habe schon so viel erlebt. Es kann immer was sein. Wenn ich nicht richtig eingezogen bin, ist nichts sicher." Im Mai könne es vielleicht so weit sein. "Wenn, wird es wieder die Sodabar. Wir ändern am Konzept wenig, vielleicht modernisieren wir etwas die Drinks", kündigt Rosen an. Der Stil solle gradlinig werden, die Musik bleibe elektronisch. Etwa 50 Sitzplätze fasse die neue Sodabar. Etwas höhere Decken als am älteren Standort werde es geben, was Rosen für eine Bar schön findet.

Er sei froh, dass er sich einen kleinen Stamm seines Personals erhalten konnte. Immerhin sei es in der Gastronomie schwierig, Mitarbeitende zu finden. Die Bamberger Sodabar war Peter Rosens einziges Lokal und so schaut er der Eröffnung mit Vorfreude entgegen: "Nach dem ganzen Corona-Wirrwarr freut man sich, wenn man wieder ganz normal seinem Geschäft nachgehen kann."