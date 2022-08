Bamberg vor 1 Stunde

Einblick bekommen

"Mülltrennung sinnvoll": Stadt Bamberg zeigt live, wie Biomüll nach falschem Inhalt durchforstet wird

Am Samstag, 17. September 2022, findet in der Kompostieranlage Bamberg ein Tag der offenen Tür statt. Hier ist es dann möglich, Einblick in die Kompostierung zu bekommen und Hintergründe zu erfahren.