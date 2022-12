Bamberg: So geht es beim Bau des Kinderhospiz neben dem Klinikum voran

Oberbürgermeister Andreas Starke (SPD) ließ sich über die Baustelle des neuen Kinder- und Jugendhospiz Sternenzelt direkt neben dem Klinikum führen und über deren Fortgang von der Geschäftsführerin Helga Sander und dem Vorsitzenden des Hospizvereins, Konrad Göller, informieren, wie es in einer Pressemitteilung der Stadt heißt. „Es ist schön zu sehen, dass diese sehr notwendige Einrichtung für unsere Region bald ihre wichtige und segensreiche Arbeit aufnehmen kann“, erklärte OB Starke bei dem Besuch. „Wir freuen uns, dass wir die offizielle Eröffnung am 24. März feiern können“, erklärte Göller.

„Sternenzelt“ richtet sich an Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, die an einer lebensverkürzenden Erkrankung leiden sowie deren Eltern und Geschwister. Das Kinder- und Jugendhospiz soll die betroffenen Kinder pflegerisch und therapeutisch versorgen, gleichzeitig den Familien Entlastung, Beratung und Betreuung bieten und auch speziell Angebote für Geschwisterkinder machen. Die ersten Familien sollen im April 2023 begrüßt werden. Es wird 12 stationäre und 4 teilstationäre Plätze geben. „Für ganz Oberfranken ist das neue Kinder- und Jugendhospiz in Bamberg wichtig, weil wir damit eine Versorgungslücke schließen“, so Starke.

Aufgrund einer allgemeinen Kostensteigerung bei der Baumaßnahme bittet der Hospizverein noch um Spenden für die Einrichtung. „Von den jährlichen Gesamtkosten werden nur 95 Prozent von den Krankenkassen getragen, die übrigen 5 Prozent müssen wir durch Spenden finanzieren. Von anderen Einrichtungen in Bayern wissen wir, dass das bis zu einer halben Million Euro im Jahr sein kann“, erklärt Göller.

OB Starke schließt sich dem Aufruf an und appelliert kurz vor Weihnachten an die Güte der Bamberger Bürgerinnen und Bürger. „Das Kinder- und Jugendhospiz hilft Familien in ganz schwierigen emotionalen Situationen. Für diesen guten Zweck bitte ich um möglichst viele Spenden“, erklärte der Oberbürgermeister.

Spendenkonto:

Empfänger: Franken Hospiz Bamberg gGmbH,

Lobenhoffer Str. 10, 96049 Bamberg

IBAN: DE 69 770 500 0000 000111 48

Verwendungszweck: Kinder- und Jugendhospiz Sternenzelt