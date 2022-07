Wie die Stadt Bamberg mitteilt, sei der Klimawandel in aller Munde und auch bei uns werden für Mitte Juli Temperaturen bis an die 40 Grad prognostiziert. Wie sich Trockenheit und hohe Temperaturen in Bambergs Grün- und Parkanlagen bemerkbar machen, ist Gegenstand einer Exkursion, zu der der Bürgerparkverein Bamberger Hain am Mittwoch, 13. Juli 2022, ab 18 Uhr (Treffpunkt Bootshaus) einlädt.

Im Rahmen einer Begehung würden die Auswirkungen des Klimawandels auf den Baumbestand des Hains aufgezeigt. Der Abteilungsleiter für Grünflächen und Friedhöfe der Bamberger Service Betriebe, Robert Neuberth, sowie der für die städtische Baumpflege zuständige Gärtnermeister Michael Weber führen laut Stadt durch den Park.

Vor dem Hintergrund, dass die mehrjährige Trockenheit nicht nur Jungbäume, sondern selbst den alten Baumbestand im Hain stark schädige und eine hohe Zahl von Großbäumen bereits entfernt werden musste, würden Gegenmaßnahmen und zukünftige Strategien dargestellt. Alle an der Thematik Interessierten seien herzlich eingeladen.