Bamberg: Siegesstrahlen beim achten Uni-Lauf - Professor läuft als Erster ins Ziel

Rhythmische Sambaklänge der Gruppe Bateria quem é erfüllten den Innenhof des Universitätsgeländes auf der Erba-Insel, als sich dort am Sonntagvormittag, 26. Juni, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des achten Bamberger Uni-Laufs versammelten. Darunter waren viele Universitätsangehörige, aber auch Vereinsläufer*innen sowie Hobbysportler*innen.

Wie die Universität Bamberg erklärt, wird der Uni-Lauf sowohl als Volkslauf wie als Bayerische Hochschulmeisterschaft im 10 km Straßenlauf ausgetragen. Die Strecke führte die insgesamt 334 Läuferinnen und Läufer, von denen der Jüngste zwölf und der Älteste 86 Jahre zählte, zunächst entlang des Main-Donau-Kanals zur Buger Spitze. Zurück ging es entlang der Regnitz bis zur Schleuse 100 und vorbei am Kranen, durch die Fischerei auf die Erba.

Gesamtsieger ist Professor für Volkswirtschaftslehre

Insgesamt nahmen 175 Angehörige sieben bayerischer Hochschulen am achten Bamberger Uni-Lauf teil, darunter 153 Läuferinnen und Läufer der Universität Bamberg. Schnellster Bamberger Student war in diesem Jahr Jan-Lukas Thielmann, der nach 39 Minuten und 45 Sekunden die Ziellinie überquerte.

Bamberg: Achter Uni-Lauf Insgesamt nahmen 334 Läufer*innen am Bamberger Uni-Lauf teil. Benjamin Herges/Universität Bamberg +2 Bilder

Schnellste Bamberger Studentin 2022 wurde Magdalena Burger, die 41 Minuten und 45 Sekunden für die 10 km benötigte. Mit dieser Zeit kam die Promotionsstudentin und wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Professur für Slavische Kunst- und Kulturwissenschaft zugleich als drittschnellste Frau und als zweitschnellste Teilnehmerin der Bayerischen Hochschulmeisterschaft ins Ziel.

Neuer Bayerischer Hochschulmeister und Gesamtsieger wurde in diesem Jahr Marco Sahm von der Universität Bamberg mit einer Zeit von 35 Minuten und 25 Sekunden. Der Professor für Volkswirtschaftslehre, insbesondere Wirtschaftstheorie, hatte bereits in den vergangenen Jahren am Uni-Lauf teilgenommen. Dabei war er stets als einer der ersten ins Ziel gekommen – in den Jahren 2014 und 2015 wurde er Bayerischer Hochschulmeister.

Der Titel als Bayerische Hochschulmeisterin 2022 ging an eine Läuferin von der Universität Erlangen-Nürnberg; nach 41 Minuten und 39 Sekunden kam Franziska Richartz zugleich als zweite Frau ins Ziel. Noch schneller bei den Damen war nur Ingalena Schömburg-Heuck, die Gesamt-Zweite wurde. Die ehemalige Deutsche Meisterin im Halbmarathon (2010) benötigte nur 37 Minuten und 30 Sekunden und kam damit als bislang zweitschnellste Frau seit Bestehen des Uni-Laufs ins Ziel.

Neben Einzelsportler*innen wurden auch Mannschaften geehrt.

Die Ehrung der jeweiligen Erst-, Zweit- und Drittplatzierten nahm Universitätspräsident Prof. Dr. Kai Fischbach gemeinsam mit dem Leiter des Universitätssportzentrums Prof. Dr. Stefan Voll sowie Oberbürgermeister und Schirmherr Andreas Starke vor. Sie dankten insbesondere den Helferinnen und Helfern, ohne die es nicht möglich wäre, ein solch großes Event auszurichten.

Nicht nur Einzelsportlerinnen und -sportler wurden geehrt, auch Mannschaften: Die Mannschaftswertung der Männer als auch der Frauen sowie der gemischten Teams im Rahmen der Bayerischen Hochschulmeisterschaft gewann die Universität Bamberg. Die Mannschaftswertungen im Rahmen des Volkslaufs gewann bei den Männern das Team Böhnlein Sports Bamberg, bei den Frauen der SC Kemmern und im gemischten Team die LG Bamberg.

Bamberg: Uni-Lauf startete auf der Erba-Insel Die Teilnehmer*innen wärmten sich vor dem Uni-Lauf auf – ins Schwitzen kamen sie schon vor dem Startschuss. Benjamin Herges/Universität Bamberg +2 Bilder

Dass der Uni-Lauf nach zweijähriger pandemiebedingter Pause wieder stattfinden konnte, freute insbesondere Laszlo Vaskovics. „Dieser Lauf wird langsam zu einem Klassiker des Sportlebens in Bamberg“, so der emeritierte Professor für Soziologie und geistige Vater des Uni-Laufs, der es sich nicht hatte nehmen lassen, selbst zu starten. Die Strecke des Uni-Laufs führt fast durchgehend entlang von Fließgewässern und überwindet diese mehrfach.

Und so hatte das Organisationsteam beschlossen, in diesem Jahr erstmals eine Spende von 50 Cent pro Läufer*in an das Projekt „Loti“ der BRK Wasserwacht Bamberg zu spenden, das unter anderem Schwimmkurse für Kinder beinhaltet. Die BRK Wasserwacht hatte sich zuvor neben weiteren gemeinnützigen Einrichtungen und Vereinen aus dem Bereich Bildung und Sport um die Spende beim Freiwilligenzentrum CariThek beworben.

Die Ergebnisse des achten Bamberger Uni-Laufs sind online verfügbar unter: http://www.wkm-iad.de/wk_ergebnisse.php?wknr=277