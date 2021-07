CSU Bamberg will Untere Brücke unter "Beobachtung" stellen - Security soll Situation kontrollieren

Die Situation auf der Unteren Brücke in Bamberg habe sich "laut etlicher Mitteilungen" nicht verbessert, erklärt die CSU Bamberg. Deshalb hat die Stadtratsfraktion nun einen Antrag auf eine sofortige Prüfung der Freigabe weiterer Freischankflächen "zur Entzerrung der bisherigen Feiermeile" gestellt. "Die Frage war: Wie kriegen wir Security auf die Brücke", erklärt Dr. Ursula Redler (CSU) gegenüber inFranken.de.

CSU will Security: "Feiermeile" Untere Brücke soll durch Gastronomie kontrolliert werden

Begründet wird die Forderung vor allem mit der Hoffnung auf "Entlastung der Anwohner", so die Fraktion. "Es geht nicht um ein weiteres Verbot, sondern um einen konstruktiven Lösungsansatz", sagt Redler zum Antrag. "Trotzdem mit Respekt vor den Leuten, die nach Corona einiges an Nachholbedarf haben - wobei ich da explizit die Sauftouristen nicht mit einschließe", sagt sie weiter.

"Unter strengen Sicherheits- und Hygieneauflagen" soll die Verwaltung nun die Untere Brücke zur Bewirtung freigeben, wird im Antrag weiter erklärt. "Das funktioniert dann ohne Abfälle und ohne Eskapaden", ist sich Redler sicher. Dadurch könne der jeweilige Betreiber Security einsetzen und die Fläche gerade abends bis "mindestens 2 Uhr nachts" unter Beobachtung stellen, heißt es im Antrag. Die Situation solle so für alle Beteiligten kontrollierter ablaufen. Möglich wäre wohl eine Freischankfläche, die durch ein Bamberger Gastronomie-Unternehmen betrieben wird. So soll es auch dem Sandkirchweih-Zeltplatz am Leinritt/Ecke Kasernstraße ergehen. Vorerst will die CSU die Freischankflächen nur temporär ausgeben.

Des Weiteren beantragt die CSU Bamberg die Prüfung einer Silent Disco auf der Unteren Brücke. "Zur Entlastung der Anwohner" könne man "Musikhören und Tanzen mit Kopfhörern" idealerweise sogar mit DJ vor Ort anbieten, fordert die Fraktion. Dadurch solle die Lärmbelästigung zumindest zeitweise in den Griff zu bekommen sein. Bis jetzt wurde schon viel getan, um die Situation einzudämmen: Neben Alkoholverkaufsverboten kommt nun auch eine Störbeleuchtung zum Einsatz, um die Feierwütigen von der Unteren Brücke zu vertreiben.

