Am Sonntag (2. Oktober 2022) ist es gegen 12.45 Uhr in Bamberg zu einem schweren Unfall gekommen. Wie das Polizeipräsidium Oberfranken berichtet hatte, kam es in der Würzburger Straße in Nähe der Zufahrt des dortigen Rewe-Markts zu einem Frontalzusammenstoß zweier Autos.

Nach Informationen der Feuerwehr Bamberg zur Unfallursache hatte zuvor ein Fahrzeugführer "aufgrund eines medizinischen Problems" die Kontrolle über sein Auto verloren und sei anschließend in den Gegenverkehr geraten. Mehrere Personen wurden der Polizei zufolge verletzt, ein Mensch wurde eingeklemmt. Bei der eingeklemmten Person handelte es sich um den Unfallverursacher, der laut Feuerwehr nicht mehr ansprechbar gewesen sei.

"Um eine möglichst schonende Rettung vornehmen zu können" habe man demnach eine große Seitenöffnung schaffen müssen. Somit habe man den eingeklemmten Fahrer anschließend aus seinem Auto bergen und dem Rettungsdienst übergeben können. Die vierköpfige Familie, die im entgegenkommenden Auto gesessen hatte, wurde beim Unfall indes nur leicht verletzt. Trotzdem seien die Eltern und die zwei Kinder ebenfalls ins Klinikum Bamberg gebracht worden, wie die Feuerwehr mitteilt.