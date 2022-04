Eine unüberlegte Sprachnachricht hat in Bamberg einen Polizeieinsatz ausgelöst: Ein 21-jähriger Berufsschüler verschickte die Botschaft in einem Klassenchat. Nun ermittelt sogar die Bamberger Kriminalpolizei gegen ihn.

Als der 21-Jährige die Nachricht am Donnerstag (7. April 2022) an seine Mitschüler*innen schickte, fühlten sich diese dadurch so stark bedroht, dass am darauffolgenden Freitagmorgen auch die Polizei eingeschaltet wurde.

Bamberger Schüler verschickt bedrohliche Nachricht

Mehrere Streifen eilten daraufhin zur Schule in der Bamberger Ohmstraße, wo der Schüler festgenommen wurde. Widerstand habe er dabei nicht geleistet, berichtet das Polizeipräsidium Oberfranken.

Als die Polizei anschließend den 21-Jährigen sowie seine Wohnung durchsuchte, fanden die Beamten jedoch keine gefährlichen Gegenstände. Der Berufsschüler sagte bei der Befragung, dass er die Nachricht in einem "frustrierten Moment" aufgenommen und verschickt habe. Was der Inhalt der Nachricht war, gab die Polizei jedoch nicht bekannt.

Die Kriminalpolizei hat nun die Ermittlungen aufgenommen. Dem jungen Mann wird Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten vorgeworfen.

Mehr aktuelle Meldungen aus Bamberg: "Sehr verwerfliche Tat": Hartes Urteil gegen 54-Jährige, die Ex-Schwiegersohn erstach

Vorschaubild: © Bayerische Polizei (Symbolfoto)