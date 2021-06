Die sinkenden Inzidenzwerte in Bamberg haben in den letzten Wochen einige Öffnungsschritte ermöglicht, darunter auch das Aussetzen der Testpflicht für den Besuch von Geschäften und Gastronomie. Dadurch sei die Nachfrage nach Schnelltests in den HTK Schnelltestzentren deutlich zurückgegangen, weswegen einige ihren Betrieb bis auf Weiteres einstellen. Das teilt das HTK Hygiene Technologie Kompetenzzentrum mit.

„Das Schnelltestzentrum am ZOB ist weiterhin an sechs Tagen die Woche geöffnet“, erklärt Susan Lindner, Geschäftsführerin des HTK: „Zentral gelegen ist es gut zu erreichen. Die digitale Anmeldung und Ergebnisübermittlung sowie die Testungen ohne Termin oder Smartphone ermöglichen Schnelltests für jeden, der Standort wird von den Bürgerinnen und Bürgern gut angenommen und lobend hervorgehoben.“ Auch das Schnelltestzentrum am IGZ in der Kronacher Straße bleibe weiter im Regelbetrieb geöffnet.

Die Schnelltestzentren „Harmonie-Säle“, „Dr. Pfleger“ und „Heinrichsdamm P+R“ sowie der Schnelltestbus stellen ihren Betrieb Ende Juni bis auf Weiteres ein. Das Schnelltestzentrum in Memmelsdorf wird einen Tag weniger geöffnet, das vom MVZ betriebene Testzentrum an Sendelbach behält seine Öffnungszeiten. Eine aktuelle Übersicht findet sich auf: www.corona-schnelltest-bamberg.de.

Zurzeit wird das Angebot an Schnelltests in den HTK Außenstellen nur zu circa 20 Prozent nachgefragt. Die steigende Impfquote und die niedrigen Inzidenzwerte sind dabei Einflussfaktoren. Sollte eine Veränderung der Lage den Bedarf nach Schnelltests wieder erhöhen, sind auch erneute Öffnungen denkbar, heißt es.

Die Schnelltestzentren im Überblick:

Corona Schnelltestzentrum Bamberg

Promenadestraße 6a 96047 Bamberg

Montag bis Samstag: 9 – 15 Uhr

Schnelltestzentrum am IGZ

Kronacher Str. 41 96052 Bamberg

Dienstag & Freitag: 9 – 15 Uhr

Schnelltests im Testzentrum am Sendelbach (MVZ)

Am Sendelbach 15 96050 Bamberg

Montag bis Sonntag: 15 – 19 Uhr

Schnelltestzentrum Memmelsdorf

Pödeldorfer Straße 3 96117 Memmelsdorf

Mittwoch: 16 – 19 Uhr; Freitag 14 – 17 Uhr (nur noch bis 25.06.); Sonntag 13 – 16 Uhr

Bis auf Weiteres eingestellt:

Schnelltestzentrum Harmonie-Säle

Schillerplatz 7 96047 Bamberg

Montag & Donnerstag: 9 – 15 Uhr

Einstellung des Betriebs: Ab 21.06.2021 (KW 25)

Schnelltestbus

Verschiedene Halteorte

Dienstag bis Samstag: 9 – 15 Uhr

Einstellung des Betriebs: Ab 21.06.2021 (KW 25)

Schnelltestzentrum Heinrichsdamm P + R

Heinrichsdamm 33 96047 Bamberg

Dienstag & Mittwoch: 9 – 15 Uhr

Einstellung des Betriebs: Ab 28.06.2021 (KW 26)

Schnelltestzentrum Dr. Pfleger

Emil-Kemmer-Straße 33 96103 Hallstadt

Mittwoch & Samstag: 9 – 15 Uhr

Einstellung des Betriebs: Ab 28.06.2021 (KW 26)