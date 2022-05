Bamberg: Übergaben in der Pestalozzischule Schulranzen und –rucksäcke: Oberbürgermeister Andreas Starke (von links), Gabriele Kepic, (Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Bamberg), Hans-Ulrich Thümmel (Ambassador Club Bamberg), Kerstin Sontheimer (Inner Wheel Club Bamberg), Sofia Kutsopapa (Inner Wheel Club Bamberg), Lothar Philipp, Jürgen Machat (Old Tablers) sowie Christian Förtsch, Rektor der Heidelsteigschule. Foto: Gerhard Beck/ Amt für Bürgerbeteiligung, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit