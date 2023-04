Bamberg: Schlachthof gewährt Einblick in Betrieb - Anmeldung erforderlich

Viel diskutiert wurde in den vergangenen Monaten über die Zukunft des Bamberger Schlachthofs. Zuletzt war bekanntlich immer wieder über Erhalt oder Schließung der Einrichtung öffentlich debattiert worden, so die Stadt Bamberg in einer Pressemitteilung. Im Januar hat sich der Bamberger Stadtrat dafür entschieden, dem Schlachthof bis Dezember Zeit zu geben, um ein umfassendes Konzept für einen nachhaltigen Weiterbetrieb vorzulegen.

Wie der Betrieb dort abläuft, welche Auflagen erfüllt werden müssen und welche Herausforderungen in der täglichen Arbeit bestehen, ist allerdings nur wenigen Bambergerinnen und Bambergern bekannt. Dies soll sich ändern: Deshalb lädt der Schlachthof gemeinsam mit der Stadt am Donnerstag, 20. April, zu einem Besuchertag mit mehreren Führungen durch die Einrichtung ein. Es ist der Startschuss für die neue Veranstaltungsreihe „Hinter den Kulissen“ vom Amt für Bürgerbeteiligung, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit.

Anmeldung erforderlich

Gruppen mit jeweils maximal zehn Personen gewährt Geschäftsführer Julian Schulz und sein Team zwischen 8 und 17 Uhr jeweils rund eine Stunde lang einen exklusiven Einblick in den Betrieb. Zunächst gibt es eine allgemeine Einführung im Direktionsgebäude des Schlachthofs, an die sich dann ein Rundgang über das Betriebsgelände anschließt. Schlachtungen werden nicht zu sehen sein, allerdings einige der im Prozess der Schweineschlachtung verwendeten Anlagen. Wer an dem Termin teilnehmen möchte, muss sich vorab auf der Internetseite www.stadt.bamberg.de/besuchertage anmelden und verbindlich für einen Zeitslot entscheiden.