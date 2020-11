Die Corona-Krise samt Ausgangsbeschränkungen haben ganz Deutschland im Frühjahr hart getroffen. Viele Restaurants mussten ihre Türen schließen und nicht wenige standen vor der großen Frage, wie es weiter gehen soll.

So ging es auch der Brauerei Gasthof Höhn in Memmelsdorf (Landkreis Bamberg). "Für uns ist das sehr dramatisch und sehr brutal, muss ich sagen. Wir sind von hundert auf null runter, wie ein Schlag hat uns das getroffen. Wir haben keine Einnahmen, aber wahnsinnig viele Ausgaben", beschrieb Chef Georg Höhn im Frühjahr die Situation des Gasthofs.

Erfindung zum Corona-Lockdown: Hier gibts Schäuferla und Braten im Drive-In

Die Ungewissheit über die Zukunft bescherte Höhn zahlreiche schlaflose Nächte. Doch so schnell wollte sich der Wirt nicht unterkriegen lassen. Gemeinsam mit seinem Sohn, Küchenchef Sebastian Höhn, und der restlichen Familie überlegte er sich einen Plan, wie das Geschäft weitergehen kann. Zwar konnten seine Gäste nicht mehr gesellig im Wirtshaus sitzen und fränkische Speisen genießen, doch das sollte zumindest Zuhause möglich sein.

Die daraus entstandene Idee: Der Gasthof bot leckere Schäufele oder Sauerbraten über einen Drive-In an.

Und weil die Idee schon beim ersten strengeren "Lockdown" im Frühjahr so gut ankam, wird sie nun zum neuen "Lockdown light" wieder reaktiviert, verkündet der Gasthof via Facebook. "Ab Freitag den 6. November eröffnen wir wieder unseren beliebten Schäuferla Drive-In. Wie im Frühjahr kommt Ihr so auch weiterhin in den Genuss euch einen Gaumenschmaus ganz sicher & bequem in unserem Drive-In abzuholen."

So funktioniert der Schäuferla Drive-In

Der "Schäuferla-Drive-In" bei Höhn funktioniert fast wie bei einem klassischen Drive-In, mit einer einzigen Ausnahme: Die Kunden teilen ihre Bestellung vorab telefonisch (Telefon 0951/406140) oder via E-Mail mit. Anschließend kommen die Gäste mit mitgebrachten Behältnissen ans Fenster des Gasthofes und erhalten ein frisch zubereitetes Essen. Die Öffnungszeiten sind von Freitag bis Dienstag von 17 bis 19 Uhr, sonntags auch von 11 bis 13.30 Uhr. Weitere Infos gibt es auch auf der Homepage des Gasthofs.

Bereits am ersten Tag der Eröffnung des Drive-In im Frühjahr 2020 fanden zahlreiche hungrige Gäste den Weg zum Gasthof Höhn. "So sind die Franken in der Gastwirtschaft drauf, darum machen wir gerne mit. Finde ich ganz klasse. Andere Drive-In meide ich, aber da bin ich der Erste. Hier stimmt die Qualität und die Stimmung", erzählte damals ein zufriedener Gast.

