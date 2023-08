Bamberg: Rund 150 Bamberger in Villach zu Besuch - um 50 Jahre Städtepartnerschaft zu feiern

"Es regnete in Kärnten leider in Strömen, doch die Beteiligten ließen sich nicht entmutigen": Wie die Stadt Bamberg in folgender Pressemitteilung berichtet, war eine Delegation mit etwa 150 Bamberger Teilnehmer*innen zu Besuch in Villach und freute sich über ein "Wiedersehen mit Freunden":

Oberbürgermeister Andreas Starke würdigte in Österreich „die wunderbare Städtepartnerschaft, die ein Ausdruck lebendiger Völkerverständigung“ sei. Bereits im Mai waren die Villacher mit zahlreichen Personen in Bamberg und hatten während des Weltkulturerbelauf-Wochenendes einige Festveranstaltungen zu absolvieren, weil das 50-jährige Partnerschaftsjubiläum gewürdigt wurde.

Jetzt machten sich nun Oberbürgermeister Andreas Starke, Zweiter Bürgermeister Jonas Glüsenkamp, einige Mitglieder des Bamberger Stadtrates, des Bürgervereins Bruckertshof – Kramersfeld – Hirschknock, der Bamberger Gärtner, der Musikschule und des Spielmannszugs St. Otto auf den Weg zu den österreichischen Nachbarn. Mit dabei waren außerdem die DLRG Gaustadt, Vertreter*innen des Vereins „Europa in Bamberg“, der Bamberger Feuerwehr, des Polizeisängerchors und der Interessengemeinschaft Bambergs Mitte. OB Starke: „Städtepartnerschaften müssen auf bürgerschaftlicher und freundschaftlicher Ebene funktionieren. Das ist in beiden Städten der Fall.“

„Alleine die Zusammensetzung der bestehenden Kontakte zeigt, wie vielfältig die Vernetzungen untereinander sind“, sagt Bambergs Zweiter Bürgermeister Jonas Glüsenkamp. Ein Fußballspiel und ein Tennismatch waren auch ein Teil des Besuches, sowie ein Festakt. Als Gastgeschenk pflanzte die Bamberger Delegation einen Amberbaum – ein Klimabaum –, der als Zeichen der Freundschaft in Villach Wurzeln schlägt.

Bürgermeister Günther Albel und Oberbürgermeister Andreas Starke hoben in ihren Reden die Bedeutung des Jugendaustausches hervor. „Nur, wenn sich die jungen Generationen ihrer Verantwortung bewusst sind, kann der europäische Gedanke umgesetzt werden“, so die beiden Stadtoberhäupter übereinstimmend. Als wichtiger Beitrag gilt daher die Zusammenarbeit von Schulen: 2018 wurde die Schulpartnerschaft zwischen dem Perau-Gymnasium in Villach und dem Franz-Ludwig-Gymnasium in Bamberg gegründet. Seither gibt es regelmäßige Besuchskontakte, „die vorbildlich sind“, so Zweiter Bürgermeister Jonas Glüsenkamp.