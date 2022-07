Weil ein 71-jähriger Bamberger, am Mittwoch (6. Juli) gegen 19 Uhr, keinen Sitzplatz in einer Brauerei in der Königstraße ergattern konnte, schlug er aus Wut mit der Hand die Fensterscheibe ein.

Danach flüchtete er, bis ihn die Polizei kurze Zeit später im Luitpoldhain festnehmen konnte. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 400 Euro, teilte die Polizei Bamberg-Stadt mit.

