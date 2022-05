Was haben Rathaus Schloss Geyerswörth, St. Michael, Wolfsschlucht und WSV Neptun gemeinsam? "Ohne Städtebauförderung wären diese Sanierungs- oder Neubaumaßnahmen finanziell kaum zu stemmen", so die Stadt Bamberg. Man veranstalte für interessierte Bürgerinnen und Bürger deshalb zum „Tag der Städtebauförderung“ am Samstag, 14. Mai, die Radtour „Bamberg on tour“ zu diesen Bamberger Städtebauförderprojekten. Wie die Stadt Bamberg berichtet, starte die Tour um 14 Uhr auf dem Maxplatz, Höhe Eingang des Rathauses.

Nach der Begrüßung aller Mitradlerinnen und Mitradler am Eingang des Rathauses am Maxplatz sei das Rathaus Schloss Geyerswörth das erste Ziel. "Bausubstanz und Haustechnik befanden sich mit Beginn des 21. Jahrhunderts in einem stark sanierungsbedürftigen Zustand. Im Rahmen der Generalsanierung wird mit Mitteln der Städtebauförderung die Fassadensanierung anteilig finanziert", heißt es.

"St. Michael musste aufgrund akuter Einsturzgefahr 2012 geschlossen werden. Nach abgeschlossener statischer Instandsetzung können dank der Städtebauförderung ab 2021 die Fassaden der ehemaligen Abteikirche instandgesetzt werden. Vom Michelsberg führt die Tour durch den Hain zum sanierten erlebnispädagogischen Kompetenzzentrum Wolfsschlucht. Der WSV Neptun, das letzte Ziel von „Bamberg on tour“, bekommt eine Multifunktionshalle, kleine Sauna, beckennahe warme Umkleiden und sanitäre Einrichtungen für Behinderte. Darüber hinaus entstehen Räumlichkeiten für die Trendsportart Stand Up Paddeling, die von der Öffentlichkeit genutzt werden können", so die Stadt Bamberg.

Start der „Bamberg on tour“ am Samstag, 14. Mai, ist um 14 Uhr auf dem Maxplatz, Höhe Rathaus-Eingang. Insgesamt seien für die Radtour zu den Bamberger Städtebauförderprojekten zweieinhalb Stunden angesetzt. Um Anmeldung unter buergerbeteiligung@stadt.bamberg.de wird gebeten. Die Teilnahme an „Bamberg on tour“ erfolge auf eigene Gefahr und eigenes Risiko, den Anweisungen des Begleitpersonals ist Folge zu leisten. Für den Anstieg auf den Michaelsberg sei ein bergtaugliches Rad hilfreich.