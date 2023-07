Bamberg vor 40 Minuten

Gerichtsprozess

Klägerin geht in Berufung: Gerichtsprozess in Bamberg gegen Astrazeneca beginnt Montag

Eine Frau führte ihre starken gesundheitlichen Beschwerden auf den Covid-19-Impfstoff zurück - und klagte. Das Landgericht wies dies ab. Nun geht die Klägerin in Berufung. Der Prozess startet am Montag, dem 3. Juli 2023 in Bamberg.