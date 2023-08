"Ich bin für die Lieferung der Taurus an die Ukraine. Nun werde ich überschüttet von Droh- und Hassmails", verkündet der Bamberger SPD-Abgeordnete Andreas Schwarz in den sozialen Medien. Bei den Taurus-Marschflugkörpern handelt es sich um deutsche Raketen, die von Kampfflugzeugen abgeworfen werden und weite Distanzen erreichen können. Aktuell gibt es heftige Debatten um eine mögliche Unterstützung der Ukraine zur Verteidigung gegen Russland.

Die Meinung von Schwarz scheint eine bestimmte Personengruppe im Netz zur Weißglut zu bringen. Im Gespräch mit inFranken.de gibt der Politiker einen Einblick in die zahlreichen Nachrichten, die ihn erreichten - und äußert eine Vermutung.

"Oft rechts getrieben": Bamberger SPD-Abgeordneter Andreas Schwarz erhält Hassmails und Morddrohungen

"Das fängt bei Beleidigungen an, dass ich an die Front kommen soll", erläutert Schwarz. Ihm werde auch mit einem Konzentrationslager gedroht: "Wir bringen dich nach Buchenwald und wir stellen ein paar Zelte auf, Steine haben wir", laute eine der vielen Nachrichten, im Anhang befinde sich ein Foto des erschossenen Nicolae Ceausescu, der ehemalige neostalinistische Diktator der Sozialistischen Republik Rumänien. Die Mails und Drohungen seien "oft rechts getrieben", die Verfasser seien häufig "auf rechten Blogs unterwegs", man erkenne "gewisse Muster", so der Abgeordnete.

Er habe auch "eindeutige Grüße aus Moskau" erhalten - dabei handle es sich um eine "Videobotschaft eines Russen", der sich in seiner Landessprache an den Bamberger Politiker wende. "Er hatte eine Uniform an, hat meinen Namen erwähnt und den Hinweis gegeben, man könne auch Flugwaffen nach Deutschland schicken", erklärt Schwarz. Eine Hassmail sei auf Kyrillisch geschrieben worden, ins Deutsche übersetzt bedeute sie so viel wie: "Wir bringen dich um, du Schwein." Der SPD-Abgeordnete hat nun Strafanzeige gestellt, die Ermittlungen laufen.

Seine Meinung bezüglich der Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern an die Ukraine habe er trotz der Drohungen nicht geändert: "Dann wäre ich ein schlechter Sozialdemokrat, wenn ich meine Haltung ändern würde." Seine Meinung basiere auf umfangreichen Recherchen, Gesprächen mit Militärexperten, Menschen aus der Ukraine und mehr. Abschließend betont Schwarz: "Ich habe auch kein Problem damit, dass jemand eine andere Meinung hat", die Hassmails und Morddrohungen gehen jedoch zu weit. "Ich werde Haltung zeigen. Niemand schüchtert mich ein", schreibt er in den sozialen Medien. Weitere Nachrichten aus Bamberg kannst du in unserem Lokalressort nachlesen.