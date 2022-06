Bamberg vor 28 Minuten

Fremder Besuch

Schock in Bamberg: Pflegerin entdeckt fremden Mann im Wohnzimmer

Als eine Pflegerin am Montag (27.06.2022) in Bamberg nach einem Einkauf zurück in die Wohnung der Betreuten kam, stand ein Unbekannter im Wohnzimmer. Der fremde Besucher flüchtete und ist noch nicht gefasst.