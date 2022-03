Die Veranstaltungsreihe, die seit 2010 nahezu jährlich den radelnden Bürgerinnen und Bürgern gemeinsam mit der Stadtspitze Einblicke in Projekte und Institutionen gewährt, widme sich wiederholt der Freiwilligen Feuerwehr Bamberg.

Am Sonntag, 27. März, sei ihr ganzer Stolz, die Jugendfeuerwehr, Thema. Wie die Stadt Bamberg erklärt, würden die Radlerinnen und Radler unter anderem deren Fuhrpark besichtigen und eine Einsatzübung der Jugendlichen verfolgen.

"Bamberg on tour"-Radlerinnen und -Radler würden um 14.30 Uhr am Maxplatz vor dem Rathaus von der Stadtspitze und der Leitung der Jugendfeuerwehr, Stadt-Jugendfeuerwehrwart Alexander Wilhelm und stellvertretenden Stadt-Jugendfeuerwehrwart Alexander Ohme, willkommen geheißen, heißt es. Erste Station werde die Gerätehalle in der Ludwigstraße 22 sein, wo ein Teil des Fuhrparks der Jugendfeuerwehr untergebracht sei. Prunkstück sei das Mehrzweckfahrzeug mit dem Funkrufnamen "Florian Bamberg 11/11/1", das komplett über das Projekt "Die Jugendfeuerwehr nimmt Fahrt auf" durch Spenden habe finanziert werden können.

Der Unterrichtsraum der Jugendfeuerwehr befinde sich in der gemeinsamen Gerätehalle „Löschgruppe 2/Jugendfeuerwehr“, Rotensteinstraße 11 in der Wunderburg, der nächsten Station von "Bamberg on tour". Neben einer Führung durch den Raum dürften sich die Radlerinnen und Radler auf den "Höhepunkt der Tour freuen", eine Einsatzübung der Jugendlichen. Letzte Station werde der renovierte Jugendraum im Keller der Villa Dessauer, Hainstraße 4a, sein. Dort könnten das Fahrzeug "Florian Bamberg 11/11/1" und der Raum besichtigt werden. Außerdem werde zu einem kleinen Umtrunk auf Spendenbasis eingeladen. Ende der "Bamberg on tour" werde gegen 17 Uhr sein.

Info: Tour-Details, rechtlicher Hinweis

Start der "Bamberg on tour" am Sonntag, 27. März, sei um 14.30 Uhr (gemeint ist Sommerzeit, die Uhren werden an diesem Sonntag umgestellt) auf dem Maxplatz. Insgesamt seien für die Radtour zu den Standorten der Jugendfeuerwehr zweieinhalb Stunden angesetzt. Eine Anmeldung sei nicht nötig. Die geltende Infektionsschutzmaßnahmenverordnung sei zu beachten. Die Teilnahme an "Bamberg on tour" erfolge auf eigene Gefahr und eigenes Risiko, den Anweisungen des Begleitpersonals sei Folge zu leisten.