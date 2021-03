Am meisten fehlen den Kinobetreibern ihre Zuschauer. Dazu gehörten Gespräche, Begegnungen und viele Menschen. "Mir fehlt einfach die Unbeschwertheit", sagt Diana Linz. Auch die Zuschauer vermissen die Kinos und deren Betreiber. So bekommen Linz und Zachrich viele Mails, in denen steht: "Oh wie toll, wir freuen uns auf die Eröffnung" oder "Ich möchte mal wieder Kaffee bei euch trinken, ich halte es zu Hause nicht mehr aus". Selbst in der Innenstadt kämen schon Leute auf die Kinobesitzer zu: "Wir werden oft angesprochen. Alle freuen sich und wir müssen sie dann enttäuschen".