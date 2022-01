Ab dem 10. Januar 2022 gilt für Besucher und Besucherinnen der städtischen Rathäuser Bambergs die 3G-Regelung. Das bedeute, dass nur die Personen Zutritt in die städtischen Rathäuser haben, die eine vollständige Impfung oder eine Genesung oder einen negativen Test nachweisen können. Das teilt die Stadt Bamberg mit.

Schnelltests seien vom Zeitpunkt der Probenentnahme an 24 Stunden lang gültig, PCR-Tests seien vom Zeitpunkt der Probenentnahme an 48 Stunden lang gültig. Schulkinder, die in der Schule regelmäßigen Testungen unterliegen und nicht geimpft oder genesen sind, benötigten keinen zusätzlichen Testnachweis.

Für Kinder bis zum sechsten Geburtstag sowie Kinder, die noch nicht eingeschult sind, gelte die 3G-Regel nicht, heißt es.