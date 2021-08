Mit dem heutigen Stichtag gibt es in Bamberg ein neues digitales Angebot für alle, die mit dem Fahrrad im Aktionsgebiet unterwegs sind: Die Deutsche Bahn weitet ihre App DB Rad+ auf die Welterbestadt aus. Ziel sei es, noch mehr Menschen zu motivieren, auf Rad und Schiene umzusteigen, insbesondere Pendler:innen. Das teilt die Stadt Bamberg mit.

Wer sich die App auf das Smartphone herunterlädt und sie aktiviert, kann mit dem Punktesammeln beginnen. Die Anwendung erkennt, dass sich die Person auf dem Fahrrad fortbewegt. Das System zählt und speichert dann die zurückgelegten Kilometer und rechnet die geradelte Strecke in Guthaben um, das bei Aktionspartnern vor Ort eingelöst werden. Welche dies sind, erfährt man beim Herunterladen der App. Man kann sich auch auf https://radplus.bahnhof.de/ über die teilnehmenden Partner informieren. Außerdem rechnet die App alle gefahrenen Fahrrad-Kilometer innerhalb des Aktionsgebietes zusammen. Es erstreckt sich bis in die stadtnahen Umlandgemeinden Bambergs. Aus den gesammelten Kilometern können dann neue Angebote, wie eine Fahrrad-Service-Station am Bahnhof, entstehen.

Die App DB Rad+ ist für iOS- und Android-Betriebssysteme erhältlich. Sie steht kostenlos zum Download bereit und kann ohne Registrierung genutzt werden. Die App erhebt keine personenbezogenen Daten. Nähere Infos unter https://radplus.bahnhof.de/.