Bamberg: Nächster Seniorentanz steht bevor - Infos und Anmeldung

Bamberg vor 32 Minuten

"Fröhliche Geselligkeit und Bewegung"

Nächster Seniorentanz in Bamberg steht bevor - Infos und Anmeldung

Der nächste Seniorentanz in Bamberg steht am Mittwoch, 21. Juni 2023, an. Hier können Senioren "fröhliche Geselligkeit und jede Menge Bewegung" erleben.