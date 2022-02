Bamberg vor 1 Stunde

Nachkontrolle am Maienbrunnen - Straße am Dienstagvormittag voll gesperrt

Am Dienstagvormittag, 1. März, finden in Bamberg Hang-Untersuchungen am Maienbrunnen statt. Deshalb wird die Straße unterhalb der Abzweigung "Abtsberg" in diesem Zeitraum komplett gesperrt. Der Verkehr wird umgeleitet.