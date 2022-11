Nach dreijähriger pandemiebedingter Pause kann die Städtische Musikschule am Freitag, 25. November 2022, um 19 Uhr, wieder ihr beliebtes Adventskonzert durchführen, bei dem Solisten und Ensembles auf die Adventszeit einstimmen.

Wie die Stadt Bamberg mitteilt, finde in diesem Jahr das Konzert, das traditionell in Zusammenarbeit mit dem Bürgerverein Gangolf durchgeführt wird, wieder in der Klosterkirche Heilig-Grab (Klosterstraße) statt.

Zu hören seien das Blechbläserensemble mit festlichen Adventsliedern wie „Wir sagen Euch an den lieben Advent“, ein Querflöten- und Gitarren-Duo und solistische Beiträge an der Gitarre und Viola mit Cembalobegleitung.

Das junge Streichquartett „Die Klehblätter“ spiele das Menuett aus der Feuerwerksmusik sowie die bekannten Weihnachtslieder „Ich steh an Deiner Krippen hier“ und „Joseph liebe Joseph mein“.

Aus der Violinsonate D-Dur und der Trio-Sonate h-moll für Flöte, Violine, Cello und Cembalo von G.F. Händel erklingen einzelne Sätze.

Das große Klarinetten-Ensemble beschließt das Konzert mit einer Canzona aus der Renaissance-Zeit.

Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.

Weitere Informationen auch unter www.musikschule.bamberg.de.