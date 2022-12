Bamberg: Museen-Freundeskreis um den Dom - Das sind seine Ziele für das neue Jahr

Der Freundeskreis der Museen um den Bamberger Dom hat ein klares Ziel: Gerade in der Zeit nach Corona und der aktuellen Energiekrise will er noch mehr Menschen dazu motivieren, die kulturellen Einrichtungen auf dem Domberg zu besuchen.

Dies bekräftigten die Mitglieder des Vereins bei der Jahreshauptversammlung am 13. Dezember, wie die Stadt Bamberg berichtet. Dazu wollen sie vermehrt bei kulturellen Veranstaltungen auf dem Domberg präsent sein und für neue Mitglieder werben.

Die Mitglieder sprachen der bisherigen Vorstandschaft das Vertrauen aus: So wurden als Vorsitzender Altbürgermeister Christian Lange, als stellvertretende Vorsitzende Stadtrat Martin Pöhner und die Leiterin der Hauptabteilung Kunst und Kultur des Erzbistums, Birgit Kastner, als Schatzmeister Sparkassenvorstand Thomas Schmidt und Johannes Martini sowie als weitere Vorstandsmitglieder Stadtrat You Xie, Landtagsabgeordnete Ursula Sowa, Joachim Hoppe und Barbara Leicht wiedergewählt. Neu in den Vorstand beriefen die Mitglieder als Schriftführerin Silke Heimerl von den Museen der Stadt Bamberg und Stadträtin Vera Mamerow.

Drei Ziele

Nach den Worten des Vorsitzenden Lange setzt sich der neue Vorstand in erster Linie drei Ziele: Zum einen soll im neuen Jahr die Satzung den neuen Erfordernissen angepasst werden. Zum anderen will der Verein bei Veranstaltungen auf dem Domberg stärker präsent sein und für die Einrichtungen am Domberg werben. Zum Dritten will der Verein verstärkt neue Mitglieder gewinnen. „Die kulturellen Einrichtungen um den Bamberger Dom sind es wert, dass sich möglichst viele Menschen aus nah und fern durch eine Mitgliedschaft im Verein für sie engagieren“, erklärte die vom Verein eingestellte Domberg-Koordinatorin, Christiane Wendenburg. „Vielleicht wäre ja eine Mitgliedschaft ein schönes Weihnachtsgeschenk für Spätentschlossene?“

Termine online

Die Kooperation „Domberg – Museen um den Bamberger Dom“ umfasst das Diözesanmuseum, das Historische Museum in der Alten Hofhaltung, die Staatsgalerie in der Neuen Residenz, die Prunkräume der Neuen Residenz und die Staatsbibliothek Bamberg. Termine und Informationen finden sich auf der Internetseite der Dombergmuseen www.domberg-bamberg.de.